Стилист перечислила россиянкам пять визуально старящих вещей

Стилист Лена Чернова: платья-балахоны и кофты визуально старят женщин

Стилист Лена Чернова перечислила россиянкам одежду, которая их визуально старит. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

Специалистка рассказала, что женщины, которые хотят скорректировать фигуру, зачастую выбирают бесформенные платья-балахоны и кофты, сделанные из тонкого материала. «На самом деле они просто превращают женщину в шар, еще и на пару десятков лет старше. Вещи, которые не держат форму, — это то, что точно стоит убрать из своего гардероба», — предупредила эксперт.

Также в список неудачных предметов гардероба Чернова внесла платья в крупный цветок. По ее словам, данные изделия могут заменить наряды с мелкими изображениями флоры, а также популярная текущим летом обувь в мелкую дырочку.

Помимо этого, стилист призвала отказаться от маленьких платков на шее. «Кофточки с рукавом реглан тоже сильно добавляют возраст. Если вы хотите нечеткую линию плеча, то лучше его заменить на спущенное плечо, так как рукав реглан вообще мало кому идет», — заключила собеседница издания.

Ранее в июле стилист-имиджмейкер Ирэн Ляпун назвала популярные у женщин летние вещи, которые их зрительно старят. В списке оказались футболки с пестрыми принтами, брюки-кюлоты и широкополая соломенная шляпа.