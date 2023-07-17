Стало известно о попытках Киева найти альтернативу зерновой сделке

РИА Новости: Киев хочет найти альтернативу зерновой сделке из-за коммерческих интересов

Киев пытается найти альтернативу зерновой сделке, руководствуясь коммерческими интересами украинской элиты и корпораций Запада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Москве.

«Попытки Киева найти альтернативу черноморской инициативе продиктованы коммерческими интересами украинской элиты и западных транснациональных корпораций», — сказал собеседник агентства. По его словам, эти попытки Украины не имеют ничего общего с нуждами беднейших государств мира.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что даже без России нужно делать все, чтобы использовать черноморский коридор. По его словам, компании, которые владеют судами, якобы сообщили ему о готовности продолжить поставлять зерно из портов республики, если «Украина выпустит, а Турция будет пропускать».