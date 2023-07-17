Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:02, 17 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о попытках Киева найти альтернативу зерновой сделке

РИА Новости: Киев хочет найти альтернативу зерновой сделке из-за коммерческих интересов

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Киев пытается найти альтернативу зерновой сделке, руководствуясь коммерческими интересами украинской элиты и корпораций Запада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Москве.

«Попытки Киева найти альтернативу черноморской инициативе продиктованы коммерческими интересами украинской элиты и западных транснациональных корпораций», — сказал собеседник агентства. По его словам, эти попытки Украины не имеют ничего общего с нуждами беднейших государств мира.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что даже без России нужно делать все, чтобы использовать черноморский коридор. По его словам, компании, которые владеют судами, якобы сообщили ему о готовности продолжить поставлять зерно из портов республики, если «Украина выпустит, а Турция будет пропускать».

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин анонсировал ответные действия после атаки на Крымский мост

    Путин поручил помочь раненной при теракте на Крымском мосту девочке

    В российском регионе задержали мужчину за нападение на росгвардейца

    Четырех подельников арестовали за похищение людей

    Названо количество заразившихся от клещей болезнью Лайма жителей Подмосковья

    44-летняя блогерша перечислила простые способы выглядеть моложе

    Туристы привезли ребенка на Ибицу, возмутились шумом и вызвали споры в сети

    Путин объяснил бессмысленность атаки на Крымский мост

    Собчак пообещала отхлестать Маэстро Понасенкова

    Власти раскрыли сроки запуска автодвижения по Крымскому мосту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости