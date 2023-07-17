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15:08, 17 июля 2023Бывший СССР

Лидера оппозиции Приднестровья обнаружили мертвым

МВД Приднестровья: лидер Союза оппозиционных сил Хоржан найден мертвым

Фото: Novikov Sergej / Wikimdedia Commons

Лидер Союза оппозиционных сил Приднестровья Олег Хоржан найден мертвым с признаками насильственной смерти, сообщило МВД непризнанной республики в Telegram.

Труп обнаружила супруга Хоржана в одной из комнат в частном доме в селе Суклея. Отмечается, что рядом находился открытый сейф, который оказался пуст.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело.

В 2018 году Хоржана приговорили к четырем годам лишения свободы за организацию несанкционированных митингов и публичных оскорблений представителей власти, в 2022 году он вышел на свободу.

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    Варвара Кошечкина
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