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18:31, 17 июля 2023Моя страна

В Перми состоялась «Ярмарка недвижимости»

В Перми прошла «Ярмарка недвижимости»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Перми при участии Сбера и Росреестра прошла «Ярмарка недвижимости». Об этом сообщает «КП-Пермь».

Мероприятие посвятили отрасли индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В ярмарке приняли участие 14 строительных компаний. Клиентам представили необычные планировки и интересные инженерные решения.

По словам Анны Салеевой, управляющей Пермским отделением ПАО «Сбербанк», в последнее время в регионе среди местных жителей набирают популярность программы ипотечного кредитования на ИЖС. «Мы уверены, что такие мероприятия помогут жителям Прикамья решить свои жилищные вопросы с наибольшей выгодой для себя», — говорит Салеева.

Ранее сообщалось, что два летних кинотеатра открыли в екатеринбургских парках, теперь у жителей и гостей города будет возможность посмотреть фильмы и мультики на свежем воздухе. Просмотры лент будут проводить в парке Маяковского и в Летнем парке «Уралмаш».

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    Алиса Удовик
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