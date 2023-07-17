Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:34, 17 июля 2023Из жизни

Львиноголовые кролики захватили американский город

Associated Press.: львиноголовые кролики заполонили американский город Уилтон-Манорс

Фото: Wilfredo Lee / AP

Домашние кролики захватили американский город Уилтон-Манорс, штат Флорида, и вызвали беспокойство местных жителей. Об этом сообщает Associated Press.

Львиноголовые кролики, заполонившие Уилтон-Манорс, являются потомками особей, которых незаконно выпустила на волю заводчица, уехавшая из города два года назад. Животные быстро размножаются — с возраста трех месяцев самки рожают от двух до шести детенышей ежемесячно. Кролики портят жизнь местных жителей: они роют норы на участках, перегрызают провода и оставляют помет на тротуарах и проезжей части. По словам городского правительства, животные представляют серьезную угрозу для жизни людей, так как их дальнейшее распространение чревато возникновением аварийных ситуаций на дорогах.

Материалы по теме:
Фантастические твари. Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
Фантастические твари.Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
19 сентября 2021
«Это ужасно действует на психику» Австралию атаковали миллиарды мышей. Они устраивают пожары и кусают детей по ночам
«Это ужасно действует на психику»Австралию атаковали миллиарды мышей. Они устраивают пожары и кусают детей по ночам
24 июня 2021
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021

Местные жители намерены обратиться к специалистам, которые отловят, стерилизуют, вакцинируют, а затем найдут новые дома для почти сотни кроликов. Планируется собрать около 30 тысяч долларов (2,7 миллиона рублей) для проведения операции по спасению животных.

Отмечается, что кролики, живущие в среднем от семи до девяти лет, с трудом выживают без надлежащих условий содержания. Летом на улице животные быстро перегреваются из-за густой шерсти, а отсутствие чувства страха делает их уязвимыми для хищников. «Одомашненные кролики, выпущенные в окружающую среду, не приспособлены к самостоятельному существованию», — утверждает Эрик Стюарт, исполнительный директор Американской ассоциации кролиководов.

Львиноголовый кролик — декоративная порода, выведенная в Бельгии после появления выводка необычных крольчат с обилием длинной пушистой шерсти вокруг головы. Отличительной особенностью животных является длинная, похожая на львиную гриву, шерсть на голове, компактное телосложение и короткие уши.

Ранее сообщалось, что американский город Мирамар, штат Флорида, закрыли на карантин из-за появления там ахатины — гигантской улитки, которая может переносить опасного для людей паразита. Завезенные в 1960-х годах во Флориду с Гавайев ахатины гигантские представляют серьезную угрозу для сельского хозяйства штата, так как поедают более 500 видов растений, в том числе овощи и фрукты.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    Путин анонсировал ответные действия после атаки на Крымский мост

    Диетологи назвали самые опасные для здоровья экспресс-диеты

    В российском регионе задержали этническую группировку с килограммом героина

    Путин собрал совещание по ситуации на Крымском мосту

    Стало известно о попытках Киева найти альтернативу зерновой сделке

    Рост зарплат американцев обогнал рост цен впервые за два года

    Хуснуллин рассказал о не подлежащей восстановлению части Крымского моста

    Дельфины напали на купальщиков и переломали им кости

    Голди Хоун объяснила отказ обручаться с Куртом Расселом после 40 лет отношений

    В ООН отреагировали на теракт на Крымскому мосту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости