Независимые продюсеры смогут работать на фоне забастовки актеров

Гильдия актеров США позволила независимым продюсерам продолжать работу на фоне забастовки

Гильдия киноактеров США позволила независимым продюсерам продолжить работу на фоне забастовки. Об этом пишет Deadline.

Отмечается, что в ближайшее время профсоюз актеров планирует подписать временные соглашения с независимыми продюсерами. Данные документы позволят им продолжить работу во время забастовки, однако при этом они не должны быть связаны с Альянсом продюсеров кино и телевидения. «Условия временного соглашения будут опубликованы после утверждения в соответствии с процессами управления SAG-AFTRA», — заявили в гильдии.

Ранее в июле Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки. О забастовке сценаристов Голливуда стало известно в начале мая. Актеры и сценаристы бастуют одновременно впервые с 1960 года.