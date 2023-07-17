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16:57, 17 июля 2023Культура

Независимые продюсеры смогут работать на фоне забастовки актеров

Гильдия актеров США позволила независимым продюсерам продолжать работу на фоне забастовки

Фото: Mark J. Terrill / AP

Гильдия киноактеров США позволила независимым продюсерам продолжить работу на фоне забастовки. Об этом пишет Deadline.

Отмечается, что в ближайшее время профсоюз актеров планирует подписать временные соглашения с независимыми продюсерами. Данные документы позволят им продолжить работу во время забастовки, однако при этом они не должны быть связаны с Альянсом продюсеров кино и телевидения. «Условия временного соглашения будут опубликованы после утверждения в соответствии с процессами управления SAG-AFTRA», — заявили в гильдии.

Ранее в июле Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки. О забастовке сценаристов Голливуда стало известно в начале мая. Актеры и сценаристы бастуют одновременно впервые с 1960 года.

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    Варвара Кошечкина
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