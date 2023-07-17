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22:10, 17 июля 2023Мир

США допустили пересмотр позиции по поставкам Турции F-16 в октябре

Конгрессмен Маккол: США могут пересмотреть позицию по поставкам Турции F-16 в октябре

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

США могут пересмотреть позицию по поставкам Турции F-16 в октябре, заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Вашингтон не хотел обсуждать этот вопрос, пока Турция не соглашалась на вступление Швеции в НАТО. «Турция не соглашалась на вступление Швеции в НАТО. Теперь они согласились на это, и обсуждение в Конгрессе состоится в октябре», — допустил он.

Ранее стало известно о решении президента США Джо Байдена передать Турции американские истребители F-16. До этого такие условия раскрыла колумнист газеты The Wall Street Journal. Она предположила, что турецкая сторона попросила Байдена ускорить поставки F-16 в обмен на ратификацию договора Швеции о вступлении в НАТО.

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    Марина Совина
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