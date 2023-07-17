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19:51, 17 июля 2023Силовые структуры

В Херсонской области полиция уничтожила тайник с боеприпасами

В херсонском селе полиция нашла в заброшенном здании схрон с гранатами и уничтожила его

Архивное фото: МВД ЛНР / РИА Новости

В заброшенном здании на окраине села Николаевка Генического района Херсонской области полиция нашла и уничтожила схрон с боеприпасами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

При осмотре внутри тайника обнаружили 15 гранат, три сигнальных патрона, 160 патронов.

По данным МВД России, у снарядов имеются механические повреждения и следы коррозии. Часть из них была уничтожена, а патроны помещены в комнату хранения отдела полиции.

Ранее в лесополосе в Нижнесерогозском районе Херсонской области обнаружили 10 выстрелов и семь снарядов калибра 122 миллиметра. Все боеприпасы переместили в комнату хранения территориального отдела полиции.

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    Варвара Митина
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