В России введут штраф за выгул собак без намордника

«Известия»: в России введут штраф за выгул потенциально опасных собак без намордника

В России планируют ввести штраф за выгул потенциально опасных собак в общественных местах без намордника и поводка — от одной до трех тысяч рублей. Об этом пишут «Известия».

Согласно перечню, установленного постановлением правительства в 2019 году, к потенциально опасным породам собак относятся, например, акбаш, американский бандог, амбульдог, волко-собачьи гибриды, бразильский бульдог.

Отмечается, что кабмин поддержал проект при условии его доработки в соответствии с замечаниями правительства до внесения в Госдуму.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о безнадзорных животных, согласно которому запрещается самовыгул домашних питомцев.

В апреле правительство России предложило регионам защитить население от бездомных собак самостоятельно. Кабмин одобрил законопроект, который позволит властям регулировать своими законами право на усыпление бродячих животных.