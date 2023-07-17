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04:23, 17 июля 2023Мир

Попытку покушения на Симоньян назвали неудачей Запада в СМИ

Замминистра правительства хуситов: попытка покушения на Симоньян говорит о провалах Запада
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Замминистра информации правительства национального спасения, сформированного йеменскими хуситами, Фахми аль-Юсефи в беседе с РИА Новости назвал попытку покушения на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян неудачей Запада в СМИ.

По мнению аль-Юсефи, совершить попытку покушения Запад заставил «большой успех, достигнутый российскими СМИ в освещении событий и их передаче первыми». «Это указывает на неудачу Запада в СМИ и его провал в войне, к которой они подтолкнули Украину для противостояния с Россией», — заявил он.

Он добавил, что кампания Запада против российских СМИ свидетельствует о том, что он «оказался слаб на местах», а российские СМИ смогли донести до международного сообщества правду о событиях, происходящих на Украине.

15 июля стало известно, что ФСБ предотвратила покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Уточнялось, что подготовкой нападения занимались члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о непричастности Киева к подготовке покушений.

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    Марина Совина
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