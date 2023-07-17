В США прокомментировали атаку на Крымский мост

Блинкен: США следят за ситуацией на Крымском мосту, ВСУ сами выбирают боевые действия

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал атаку на Крымский мост. Его слова приводит РИА Новости.

Блинкен заявил, что в Вашингтоне следят за ситуацией на Крымском мосту. Однако он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сами выбирают, какие боевые действия им совершать.

«Относительно моста — это ситуация, которую мы мониторим... конечно, Украине решать, как вести эту войну», — сказал он в беседе с журналистами.

Утром 17 июля стало известно о теракте на Крымском мосту. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.

Из-за атаки на Крымский мост автомобильное движение по нему было временно прекращено. Власти полуострова призвали туристов и гостей республики выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.