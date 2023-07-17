Продажу билетов на автобус из Ростова-на-Дону в Крым приостановили

Минтранс Ростовской области: продажа билетов на автобус Ростов — Крым приостановлена

Продажа билетов на автобусы из Ростова-на-Дону в Крым приостановлена после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту. Об этом РИА Новости заявил представитель Минтранса Ростовской области.

Собеседник агентства подчеркнул, что она будет возобновлена после утверждения новой логистики.

17 июля движение по Крымскому мосту было приостановлено из-за ЧП возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Об этом уведомил глава республики Сергей Аксенов. Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью также остановлена.