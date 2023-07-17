Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:15, 17 июля 2023Путешествия

Продажу билетов на автобус из Ростова-на-Дону в Крым приостановили

Минтранс Ростовской области: продажа билетов на автобус Ростов — Крым приостановлена

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Продажа билетов на автобусы из Ростова-на-Дону в Крым приостановлена после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту. Об этом РИА Новости заявил представитель Минтранса Ростовской области.

Собеседник агентства подчеркнул, что она будет возобновлена после утверждения новой логистики.

17 июля движение по Крымскому мосту было приостановлено из-за ЧП возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Об этом уведомил глава республики Сергей Аксенов. Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью также остановлена.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали цель удара Украины по Крымскому мосту

    В России остановят выдачу грантов на разработки своего софта

    Гипнотерапевт рассказал о привычках для хорошего самочувствия в течение дня

    Российский врач назвал приводящее к перхоти средство для волос

    Продажу билетов на автобус из Ростова-на-Дону в Крым приостановили

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Появились подробности о погибшей в Крыму семейной паре из Белгородской области

    Стало известно о состоянии опор Крымского моста

    Опровергнута польза домашних животных при расстройствах психики

    Япония предложила способ решить мировые проблемы с газом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости