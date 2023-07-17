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16:30, 17 июля 2023Силовые структуры

В Стамбуле задержали разыскиваемого Россией главаря международной ОПГ

В Турции задержали и арестовали разыскиваемого Россией главаря международной ОПГ Чихладзе
Гурам Чихладзе

Гурам Чихладзе. Фото: «Прайм Крайм»

В Стамбуле задержали объявленного Россией в международный розыск потомственного вора в законе Гурама Чихладзе (Квежович). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел по борьбе с оргпреступностью стамбульского управления безопасности.

По данным ведомства, 14 июля фигуранта поймали в районе Кючюкчекмедже и отправили в СИЗО. Во время допроса выяснили, что криминальный авторитет руководил из Турции акциями, которые самостоятельно и от имени ОПГ Джаниева совершали ее участники в России и Азербайджане. Кроме того, он перемещался по турецкой территории на бронированных машинах в сопровождении вооруженной охраны и отвечал за деятельность международной ОПГ в Турции.

Отмечается, что руководить группировкой Чихладзе начал в 2016 году.

Мужчина был выдворен из Турции минувшим летом 2020 года, но сумел вернуться в страну по украинскому паспорту на имя Андрий Малый.

5 марта 2020 года сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Квежовича по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Влияние на криминальный мир Бурятии, где он отбывал предпоследний срок за кражу, Чихладзе оказывает с 2006 года.

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    Екатерина Власова
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