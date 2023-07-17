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19:20, 17 июля 2023Ценности

Необычная услуга иностранного парикмахера во время стрижки рассмешила клиента

Парикмахер во время стрижки удалил волосы из ушей блогера Джейдена Лэйнга воском и огнем

Кадр: @jadentysonlaing / TikTok

Необычная услуга иностранного парикмахера во время стрижки рассмешила блогера и фитнес-тренера Джейдена Лэйнга. Соответствующая публикация появилась в его TikTok-аккаунте.

Мужчина рассказал, что посетил салон в рамках поездки в Турцию. При этом ему не удалось объяснить специалисту свои предпочтения. Вначале на размещенных кадрах видно, как мастер коротко подстриг посетителя. Затем он покрыл нос и ушные раковины клиента воском, удалив таким образом растущие волосы, остатки которых в завершение опалил с помощью огня.

«Я просто хотел подстричься, братан», — заявил автор видео. «Мастер не понимал ни слова по-английски, поэтому я не мог сказать, чтобы он остановился», — добавил инфлюэнсер.

В мае сообщалось, что модель Виктория Оливер из Южной Африки описала внешность после стрижки челки в салоне фразой «выгляжу как гриб». Девушка рассказала, что спонтанно решилась на преображение внешности.

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    Алина Гостева
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