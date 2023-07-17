В Совфеде заявили о необходимости усиления защиты важных объектов

Сенатор Цеков заявил, что необходимо усилить защиту важных инфраструктурных объектов

России необходимо усилить защиту важных инфраструктурных объектов. Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

С таким заявлением он выступил после сообщений об инциденте на Крымском мосту. Сенатор отметил, что сейчас с защитой важных объектов в России «не все хорошо».

«Не все у нас хорошо с защитой таких важных объектов. А это (Крымский мост), конечно, важный объект, потому что через Крымский мост и автомобильное, и железнодорожное сообщение, едут не только гражданские люди, осуществляется и снабжение Крыма», — заявил член верхней палаты парламента от Крыма.

Ранее были опубликованы кадры с места происшествия на Крымском мосту.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по мосту из-за чрезвычайного происшествия. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что атака на мост была произведена двумя надводными беспилотниками.