В Совфеде заявили о необходимости усиления защиты важных объектов
России необходимо усилить защиту важных инфраструктурных объектов. Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».
С таким заявлением он выступил после сообщений об инциденте на Крымском мосту. Сенатор отметил, что сейчас с защитой важных объектов в России «не все хорошо».
«Не все у нас хорошо с защитой таких важных объектов. А это (Крымский мост), конечно, важный объект, потому что через Крымский мост и автомобильное, и железнодорожное сообщение, едут не только гражданские люди, осуществляется и снабжение Крыма», — заявил член верхней палаты парламента от Крыма.
Ранее были опубликованы кадры с места происшествия на Крымском мосту.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по мосту из-за чрезвычайного происшествия. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что атака на мост была произведена двумя надводными беспилотниками.