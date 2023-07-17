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10:19, 17 июля 2023Россия

В Совфеде заявили о необходимости усиления защиты важных объектов

Сенатор Цеков заявил, что необходимо усилить защиту важных инфраструктурных объектов
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: Совет Федерации / Flickr

России необходимо усилить защиту важных инфраструктурных объектов. Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

С таким заявлением он выступил после сообщений об инциденте на Крымском мосту. Сенатор отметил, что сейчас с защитой важных объектов в России «не все хорошо».

«Не все у нас хорошо с защитой таких важных объектов. А это (Крымский мост), конечно, важный объект, потому что через Крымский мост и автомобильное, и железнодорожное сообщение, едут не только гражданские люди, осуществляется и снабжение Крыма», — заявил член верхней палаты парламента от Крыма.

Ранее были опубликованы кадры с места происшествия на Крымском мосту.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по мосту из-за чрезвычайного происшествия. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что атака на мост была произведена двумя надводными беспилотниками.

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    Марк Леонов
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