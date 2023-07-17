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14:15, 17 июля 2023Россия

Володин назвал условия возобновления зерновой сделки

Володин: возобновление зерновой сделки возможно при выполнении обязательств перед Россией

Фото: Yahir Ceballos / Reuters

Возобновление зерновой сделки возможно лишь при выполнении обязательств перед Россией, а также при неиспользовании зернового коридора для террористических атак. Такие условия в своем Telegram-канале назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что на сегодняшний день черноморская инициатива не работает. При этом Украина регулярно использует гуманитарный коридор для прикрытия террористических атак — так, в октябре, марте и апреле беспилотные катера предпринимали попытки атаковать гражданскую инфраструктуру и Черноморский флот.

«Нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершен вновь под прикрытием зернового коридора безопасности», — сказал Володин. Он также добавил, что Россия будет требовать от властей других стран недопустимости использования коридора для осуществления терактов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, когда российская часть соглашения будет выполнена. Он также заверил, что прекращение действия сделки не связано с атакой на Крымский мост.

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