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17:45, 17 июля 2023Из жизни

Младший брат заменил на свадьбе опоздавшего жениха

Tuko: в Замбии мужчина сыграл роль жениха на свадьбе старшего брата

Фото: Sandy Millar / Unsplash

В Замбии сыграли свадьбу без жениха, который опоздал на церемонию. Его роль пришлось исполнить младшему брату, сообщает издание Tuko.

Организатор свадебной церемоннии Мубита Нава рассказал, что свадьбу два раза откладывали, потому что мужчина был за границей и не успевал получить визу и купить билет. За неделю до бракосочетания жених позвонил и сообщил, что не сможет приехать, поэтому на церемонии его заменит младший брат.

«Невеста и дядя также подтвердили мне эту информацию. Это была самая странная церемония, на которой я работал. Свадьбу сыграли без жениха», — рассказал Нава.

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По его словам, это была одна из самых грустных церемоний бракосочетания из всех, что ему довелось вести за 30-летнюю карьеру. «Думаю, что это был односторонний брак, где женщина была влюблена, а жених, похоже, нет», — добавил он.

Ранее сообщалось, что невеста из американского города Янгсвилл, штат Северная Каролина, на свадьбе танцевала с манекеном, так как ее жених попал в больницу с пищевым отравлением. Перед этим пара несколько раз пыталась отметить свадьбу, но безуспешно.

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    Алиса Дмитриева
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