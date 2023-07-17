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13:42, 17 июля 2023Ценности

Россиянкам назвали устаревшие модели свадебных платьев

Стилистка Динара Фазулзянова назвала устаревшими свадебные платья со сложным дизайном

Фото: Cássio Jardim / Unsplash

Звездная стилистка Динара Фазулзянова назвала россиянкам устаревшие модели свадебных платьев. Ее комментарий публикует «Тульская пресса».

К данному моменту неактуальными стали наряды со сложным дизайном, отметила специалистка. Так, по ее словам, не следует сочетать кружево, рюши, драпировку и камни. Более удачным окажется фасон с одним из данных элементов, пояснила собеседница издания.

Кроме того, эксперт посоветовала отказаться от короткой пышной фаты, платьев с рукавами три четверти и моделей с имитацией корсета. Также она рекомендовала отдавать предпочтение предметам гардероба длины макси и мини.

В июне сообщалось, что невесты принялись массово отказываться от классических белых платьев. Девушки начали публиковать в сети ролики, в которых демонстрируют угольно-черные образы, прозрачные платья и другие нестандартные наряды для торжества. Новая тенденция nontraditionalweddingdress стала популярна в TikTok.

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    Алина Гостева
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