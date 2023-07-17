Россиянкам назвали устаревшие модели свадебных платьев

Стилистка Динара Фазулзянова назвала устаревшими свадебные платья со сложным дизайном

Звездная стилистка Динара Фазулзянова назвала россиянкам устаревшие модели свадебных платьев. Ее комментарий публикует «Тульская пресса».

К данному моменту неактуальными стали наряды со сложным дизайном, отметила специалистка. Так, по ее словам, не следует сочетать кружево, рюши, драпировку и камни. Более удачным окажется фасон с одним из данных элементов, пояснила собеседница издания.

Кроме того, эксперт посоветовала отказаться от короткой пышной фаты, платьев с рукавами три четверти и моделей с имитацией корсета. Также она рекомендовала отдавать предпочтение предметам гардероба длины макси и мини.

В июне сообщалось, что невесты принялись массово отказываться от классических белых платьев. Девушки начали публиковать в сети ролики, в которых демонстрируют угольно-черные образы, прозрачные платья и другие нестандартные наряды для торжества. Новая тенденция nontraditionalweddingdress стала популярна в TikTok.