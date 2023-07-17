American Spectator: Зеленский на саммите НАТО выглядел словно на волоске от смерти

Бывший федеральный прокурор Джордж Пэрри заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский выглядел изможденным. Об этом он написал в статье для American Spectator.

«На встрече лидеров стран НАТО в Вильнюсе, состоявшейся на прошлой неделе, президент Украины Владимир Зеленский выглядел как человек, оказавшийся на волоске от смерти», — испугался автор внешнего вида политика.

Журналист заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в отчаянном положении из-за нехватки боеприпасов, которые им не предоставили западные страны. Кроме того, решение США передать Киеву кассетные боеприпасы показывает, что украинские военные испытывают трудности на передовой. Контрнаступление ВСУ замедлилось, считает обозреватель.

«Может быть, Украина не выигрывает и не имеет реальных перспектив вернуть себе территорию? Возможно ли, что экономические санкции не поставили Россию на колени? Неужели у США и НАТО заканчиваются деньги, материальные средства и оружие?» — заключил Пэрри.

Ранее британская газета Guardian заявила, что саммит НАТО в Вильнюсе стал для Зеленского настоящим провалом. По мнению авторов статьи, «покорная улыбка» украинского президента во время общения с президентом США Джо Байденом казалась натянутой.