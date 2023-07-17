В Британии рассказали о крупном провале Зеленского

Guardian: саммит НАТО в Вильнюсе стал для Зеленского настоящим провалом

Саммит НАТО в Вильнюсе стал для президента Украины Владимира Зеленского настоящим провалом. Об этом пишет британская газета Guardian.

«В то время как лидеры обедали, обсуждая сделку с президентом Турции Эрдоганом, Владимир Зеленский выглядел как бедняк на пиру», — подчеркнули журналисты.

А «покорная улыбка» украинского президента во время общения с президентом США казалась натянутой, говорится в материале. Для Зеленского же «спусковым крючком» стало решение главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отменить вето на членство Швеции в альянсе.

Ранее лидеры стран-членов НАТО призвали президента Украины успокоиться после того, как он раскритиковал отсутствие временных рамок для приглашения Киева в альянс и его членства в объединении, подчеркнув, что это похоже на отсутствие готовности принять страну в состав альянса.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский не примет участия в саммите Европейского союза со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, который пройдет 17-18 июля в Брюсселе. При этом пока неизвестно, включат ли украинскую проблематику в итоговое заявление саммита. Как отмечается, на этом настаивает Евросоюз, но обсуждения по указанной теме продолжаются с партнерами по Латинской Америке.