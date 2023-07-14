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17:26, 14 июля 2023Бывший СССР

Стало известно об отказе Зеленского участвовать в саммите ЕС

РИА Новости: президент Украины Зеленский не поучаствует в саммите ЕС по Латинской Америке

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не примет участия в саммите Европейского союза (ЕС) со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, который пройдет 17-18 июля в Брюсселе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

«Зеленский не приедет на саммит», — заявил он и добавил, что это первый за восемь лет такой саммит, на котором приоритет будет отдан отношениям указанных регионов. Как предположил собеседник агентства, Украина будет обсуждаться на полях встречи в верхах, возможно, во время обеда лидеров.

Он рассказал, что пока неизвестно, включат ли украинскую проблематику в итоговое заявление саммита. По его словам, на этом настаивает Евросоюз, но обсуждения по указанной теме продолжаются с партнерами по Латинской Америке.

Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем возможность начала переговоров по вступлению Украины в ЕС до конца 2023 года. 7 июля глава государства захотел как можно скорее начать переговорный процесс о членстве страны в Евросоюзе. До этого председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что ЕС должен приступить к переговорам о заявке Украины в союз в декабре 2023 года.

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    Кристина Есикова
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