В Китае рассказали о планах на зерновую сделку

МИД КНР: Пекин будет укреплять связи со сторонами зерновой сделки для ее безопасности

Пекин будет способствовать укреплению связей с партнерами зерновой сделки. О планах касательно соглашения рассказали в МИД КНР, передает ТАСС.

«Мы готовы укреплять сотрудничество со всеми сторонами в этой сфере, способствовать формированию большего международного консенсуса, вносить позитивный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности», — заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

По ее словам, Китай также надеется, что пакетное соглашение о транспортировке зерна по Черному морю будет и далее осуществляться сбалансированным, всеобъемлющим и эффективным образом.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что зерновую сделку могут продлить лишь в случае выполнения российской части соглашения. Он напомнил, что западные страны за все время действия черноморской инициативы не выполнили ни одного пункта из числа требований Москвы.