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08:19, 18 июля 2023Мир

Увеличилось число перебежчиков из КНДР в Южную Корею

Yonhap: число перебежчиков из КНДР в Южную Корею выросло, достигнув почти 4 тысяч человек

Фото: Unsplash.com

В период с апреля по июнь 2023 года увеличилось общее число перебежчиков из КНДР в Южную Корею, достигнув почти четырех тысяч человек. Об этом сообщает Yonhap.

Уточняется, что во втором квартале 18 мужчин и 47 женщин из Северной Кореи добрались до Южной Кореи, в результате чего общее число перебежчиков выросло до 33981 человека. При этом отмечается, что общее число северокорейских перебежчиков в первом полугодии составило 99 человек, что почти в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (19 человек).

«Это, по-видимому, связано с ослаблением ограничений на передвижение внутри Китая и за рубежом», — сказал агентству источник среди чиновников.

Уточняется, что все же в последние годы число прибывающих в Южную Корею из КНДР резко сократилось, в основном из-за жесткого пограничного контроля Пхеньяна в связи с пандемией COVID-19.

Ранее северокорейский студент пропал в Хабаровске. Предполагается, что студент мог намеренно сбежать, чтобы ему не пришлось возвращаться в Северную Корею.

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    Анастасия Заикина
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