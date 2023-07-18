Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:19, 18 июля 2023Среда обитания

Названы самые уязвимые перед тепловым взрывом страны

Ирак и Сирия больше всего пострадают из-за жары от теплового взрыва в Сахаре

Фото: Mario Tama / Getty Images

Ирак и Сирия больше всего рискуют пострадать из-за жары от теплового взрыва в африканской пустыне Сахара. Самые уязвимые страны назвал руководитель департамента метеорологии Ливана Мохаммед Канж. Его слова передает НТВ.

«Больше всего от высоких температур пострадают Ирак и Сирия, где температура воздуха достигнет 44 градусов в тени, а также Саудовская Аравия, южный Иран и Кувейт, где температура превысит 45 градусов», — заявил Канж.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жара из Сахары не дойдет до России. По словам специалиста, подобная волна тепла в пустыне — это региональное явление.

Агентство Bloomberg со ссылкой на данные метеослужб сообщило, что из-за теплового взрыва в Сахаре жара в южных государствах Европы в ближайшие дни усилится. Так, температура воздуха на итальянской Сардинии она может достигнуть рекордных 50 градусов Цельсия.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались об альтернативах зерновой сделке без Украины

    Человечеству предрекли волну сердечных приступов из-за экстремальной жары

    Популярный комик побывал в Нью-Йорке и рассказал о неоправдавшихся ожиданиях

    Россиянам назвали бесполезные средства для волос

    Врач предупредил об опасности груди большого размера

    Названы самые уязвимые перед тепловым взрывом страны

    Дональд Трамп поделился мыслями о своем скором аресте

    Подросток с полуметровым хвостом стал объектом поклонения в Индии

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с приложениями банков

    Захарова опровергла информирование России о расследовании по «Северным потокам»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости