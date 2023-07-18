Названы самые уязвимые перед тепловым взрывом страны

Ирак и Сирия больше всего пострадают из-за жары от теплового взрыва в Сахаре

Ирак и Сирия больше всего рискуют пострадать из-за жары от теплового взрыва в африканской пустыне Сахара. Самые уязвимые страны назвал руководитель департамента метеорологии Ливана Мохаммед Канж. Его слова передает НТВ.

«Больше всего от высоких температур пострадают Ирак и Сирия, где температура воздуха достигнет 44 градусов в тени, а также Саудовская Аравия, южный Иран и Кувейт, где температура превысит 45 градусов», — заявил Канж.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жара из Сахары не дойдет до России. По словам специалиста, подобная волна тепла в пустыне — это региональное явление.

Агентство Bloomberg со ссылкой на данные метеослужб сообщило, что из-за теплового взрыва в Сахаре жара в южных государствах Европы в ближайшие дни усилится. Так, температура воздуха на итальянской Сардинии она может достигнуть рекордных 50 градусов Цельсия.