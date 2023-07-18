Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:47, 18 июля 2023Мир

Глава евродипломатии Боррель посетит в октябре Китай

SCMP: глава дипломатии ЕС Боррель посетит Китай в октябре 2023 года
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель планирует посетить Китай в октябре 2023 года. Об этом сообщает гонконгское издание The South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник в Евросоюзе.

«У нас нет даты следующего саммита, но можно с уверенностью сказать, что это будет после октября, так что октябрь», — приводит газета слова собеседника о планах главы евродипломатии.

В Брюсселе также сомневаются, состоится ли встреча Борреля с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. «Китайской стороне решать, кто будет собеседником. Пока этот джентльмен является главой МИД Китая, то он, безусловно, наш собеседник», — заявил источник.

Ранее МИД КНР пригласил главу внешнеполитической службы Евросоюза совершить визит в Пекин «в любое удобное для него время».

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались об альтернативах зерновой сделке без Украины

    Количество осадков в Москве превысило четверть месячной нормы

    Человечеству предрекли волну сердечных приступов из-за экстремальной жары

    Популярный комик побывал в Нью-Йорке и рассказал о неоправдавшихся ожиданиях

    Россиянам назвали бесполезные средства для волос

    Врач предупредил об опасности груди большого размера

    Названы самые уязвимые перед тепловым взрывом страны

    Дональд Трамп поделился мыслями о своем скором аресте

    Подросток с полуметровым хвостом стал объектом поклонения в Индии

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с приложениями банков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости