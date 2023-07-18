Глава евродипломатии Боррель посетит в октябре Китай

SCMP: глава дипломатии ЕС Боррель посетит Китай в октябре 2023 года

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель планирует посетить Китай в октябре 2023 года. Об этом сообщает гонконгское издание The South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник в Евросоюзе.

«У нас нет даты следующего саммита, но можно с уверенностью сказать, что это будет после октября, так что октябрь», — приводит газета слова собеседника о планах главы евродипломатии.

В Брюсселе также сомневаются, состоится ли встреча Борреля с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. «Китайской стороне решать, кто будет собеседником. Пока этот джентльмен является главой МИД Китая, то он, безусловно, наш собеседник», — заявил источник.

Ранее МИД КНР пригласил главу внешнеполитической службы Евросоюза совершить визит в Пекин «в любое удобное для него время».