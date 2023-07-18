Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:29, 18 июля 2023Россия

Россия уничтожила до 400 украинских военных на одном направлении

Минобороны России заявило об уничтожении до 400 украинских военных на донецком направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ходе боевых действий российская сторона уничтожила до 400 украинских военных на донецком направлении. Об этом заявили журналистам во вторник, 18 июля, в ходе брифинга в Минобороны.

В ведомстве отметили, что на том же направлении был разгромлен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Красногоровка.

Помимо этого российской армии удалось уничтожить две боевые бронированные машины противника, три пикапа, американскую артиллерийскую систему М777, три самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две гаубицы «МСТА-Б», орудия Д-20 и Д-30.

Материалы по теме:
«Хочется проснуться, когда сын вернется» Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
«Хочется проснуться, когда сын вернется»Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
20 июня 2023
«Я плачу, мне страшно, дом трясется» Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
«Я плачу, мне страшно, дом трясется»Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
8 июня 2023
«Танки идут на запах сытых чужих квартир» Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
«Танки идут на запах сытых чужих квартир»Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
10 июня 2023

17 июля в Минобороны отчитались об отражении 15 атак ВСУ на донецком и краснолиманском направлениях.

Тогда же были уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ возле Новоегоровки Луганской народной республики и Краматорска и Водяного Донецкой народной республики.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило об ударе возмездия по местам подготовки терактов на Украине

    Олимпийский чемпион установил рекорд России на VK Fest

    Стало известно о желании Мбаппе отработать оставшийся год контракта с ПСЖ

    В образцах с астероида Рюгу нашли досолнечные зерна

    Прокуратура подала иск против блогера Блиновской почти на миллиард рублей

    Монеточка обжаловала штраф за отсутствие маркировки иноагента

    72-летняя модель прошла по подиуму на Неделе моды в Берлине

    Телеканал ТВ-3 оштрафовали за пропадаганду ЛГБТ

    В Молдавии захотели сблизиться с НАТО ради безопасности

    Пять человек пострадали при обстреле ВСУ приграничного российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости