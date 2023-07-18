Россия уничтожила до 400 украинских военных на одном направлении

Минобороны России заявило об уничтожении до 400 украинских военных на донецком направлении

В ходе боевых действий российская сторона уничтожила до 400 украинских военных на донецком направлении. Об этом заявили журналистам во вторник, 18 июля, в ходе брифинга в Минобороны.

В ведомстве отметили, что на том же направлении был разгромлен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Красногоровка.

Помимо этого российской армии удалось уничтожить две боевые бронированные машины противника, три пикапа, американскую артиллерийскую систему М777, три самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две гаубицы «МСТА-Б», орудия Д-20 и Д-30.

17 июля в Минобороны отчитались об отражении 15 атак ВСУ на донецком и краснолиманском направлениях.

Тогда же были уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ возле Новоегоровки Луганской народной республики и Краматорска и Водяного Донецкой народной республики.