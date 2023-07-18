Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:05, 18 июля 2023Экономика

В России появился обновленный китайский кроссовер Changan CS75 Plus

В России начались продажи китайского кроссовера Changan CS75 Plus третьего поколения

Фото: Changan

В нескольких российских автосалонах начались продажи китайского кроссовера Changan CS75 Plus третьего поколения, сообщает «Российская газета».

Ввезенная по параллельному импорту новинка предлагается по цене от 2,95 до 3,35 миллиона рублей. Обновленная версия автомобиля появилась весной, и после рестайлинга он стал похож на модели UNI-K и UNI-V этого же производителя оформлением передней части и безрамочной радиаторной решеткой. Салон CS75 Plus при этом остался без изменений, в комплектацию авто по-прежнему входит панель с объединенными в единый блок двумя ЖК-экранами и трехспицевый мультируль.

Кроссовер представлен на российском рынке с двумя вариантами бензиновых турбодвигателей — объемом 1,5 литра (188 лошадиных сил и 300 нанометров крутящего момента) и 2,0 литра (232 лошадиные силы и 390 нанометров крутящего момента). Автомобиль с передним приводом оснащен восьмиступенчатой автоматичекой коробкой передач Aisin.

Материалы по теме:
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США. Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США.Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
16 июня 2023
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023

Издание отмечает, что компания Сhangan планирует расширить представленную в России линейку автомобилей до 14 моделей. Кроссовер CS75 Plus при этом может появиться на рынке официально, но в предыдущем поколении.

Ранее сообщалось, что на российском авторынке начались продажи китайского кроссовера MG ZS. Новинку можно приобрести по цене 2,16 миллиона рублей. Компактный кроссовер имеет габариты 4323 мм в длину, 1809 мм в ширину и 1653 мм в высоту и по этим характеристикам близок к корейской Hyundai Creta, однако китайский аналог чуть выше и длиннее.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Водители рассказали об обстановке на Крымском мосту после теракта

    Госдума приняла закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе

    Россиянку арестовали на два месяца за попытку устроить теракт на ГЭС

    СБУ заподозрила Красовского в повторных призывах к геноциду

    Выявлены новые препараты для борьбы с болезнью Альцгеймера

    Назван предотвращающий окрашивание белья при стирке предмет

    В Кремле ответили на вопрос об ударе по портовой инфраструктуре Одессы

    Пассажирки устроили массовую драку в самолете и попали на видео

    Зеленский обсудил с силовиками экспорт зерна

    Китаю предрекли эпоху экономического застоя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости