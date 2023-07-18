В России появился обновленный китайский кроссовер Changan CS75 Plus

В России начались продажи китайского кроссовера Changan CS75 Plus третьего поколения

В нескольких российских автосалонах начались продажи китайского кроссовера Changan CS75 Plus третьего поколения, сообщает «Российская газета».

Ввезенная по параллельному импорту новинка предлагается по цене от 2,95 до 3,35 миллиона рублей. Обновленная версия автомобиля появилась весной, и после рестайлинга он стал похож на модели UNI-K и UNI-V этого же производителя оформлением передней части и безрамочной радиаторной решеткой. Салон CS75 Plus при этом остался без изменений, в комплектацию авто по-прежнему входит панель с объединенными в единый блок двумя ЖК-экранами и трехспицевый мультируль.

Кроссовер представлен на российском рынке с двумя вариантами бензиновых турбодвигателей — объемом 1,5 литра (188 лошадиных сил и 300 нанометров крутящего момента) и 2,0 литра (232 лошадиные силы и 390 нанометров крутящего момента). Автомобиль с передним приводом оснащен восьмиступенчатой автоматичекой коробкой передач Aisin.

Издание отмечает, что компания Сhangan планирует расширить представленную в России линейку автомобилей до 14 моделей. Кроссовер CS75 Plus при этом может появиться на рынке официально, но в предыдущем поколении.

Ранее сообщалось, что на российском авторынке начались продажи китайского кроссовера MG ZS. Новинку можно приобрести по цене 2,16 миллиона рублей. Компактный кроссовер имеет габариты 4323 мм в длину, 1809 мм в ширину и 1653 мм в высоту и по этим характеристикам близок к корейской Hyundai Creta, однако китайский аналог чуть выше и длиннее.