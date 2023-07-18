Китай предостерег от ударов по гражданским объектам после атаки на Крымский мост

МИД Китая призвал избегать ударов по гражданским объектам после атаки на Крымский мост

В МИД Китая призвали «соответствующие стороны» избегать ударов по гражданским объектам, пояснила официальный представитель ведомства Мао Нин, комментируя атаку на Крымский мост. Ее цитирует РИА Новости.

«Китай считает, что стороны должны избегать нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право», — указала она.

По ее словам, в КНР надеются, что все стороны украинского кризиса будут прилагать усилия по его политическому урегулированию и будут способствовать смягчению ситуации.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что около трех часов ночи мост атаковали два надводных беспилотника Украины — в результате была повреждена одна из секций моста.

