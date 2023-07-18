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20:12, 18 июля 2023Интернет и СМИ

Ведущая популярного реалити-шоу назвала одну особенность современных звезд

Ведущая Чурикова: современным артистам не нужно нарушать правила, как их предшественникам

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывшая ведущая популярного музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Яна Чурикова назвала отличие современных звезд от их предшественников. Она заявила, что сегодня молодым людям не нужно нарушать правила, чтобы добиться успеха, как это делали артисты в 2000-х годах. Слова телеведущей передает Пятый канал.

По словам Чуриковой, современные артисты очень рано становятся известными. Она объяснила эту особенность тем, что у молодежи сегодня гораздо больше возможностей для самореализации, чем у их предшественников.

«"Фабрика [звезд]" тогда — это было скорее исключение, чем правило, мы все были очень домашние дети. Если мы бунтовали, то нам нужно было что-то такое: "Да! Мы голос улиц!" Для того чтобы детям сейчас состояться и самоутвердиться, не нужно нарушать каких-то мегаправил, которые установили взрослые», — поделилась мнением ведущая.

Ранее Чурикова раскрыла отношение к выходящим в СМИ публикациям о ее шоу «Фабрика с Яной Чу», в котором она общается со звездами «Фабрики звезд». Телеведущая заявила, что благодарна даже тем, кто вырывает из контекста и искажает слова, так как подобные материалы все равно подогревают интерес к шоу.

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