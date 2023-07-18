Музей в Дербенте заработает бесплатно

Дербентский музей «Боевая слава» откроют для бесплатного посещения с 1 августа

Дербентский музей «Боевая слава» с 1 августа можно будет посетить бесплатно. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на учреждение.

«С 1 августа 2023 года в музее "Боевая слава" установлен бесплатный вход и экскурсии для всех категорий граждан в целях ознакомления подрастающего поколения с бессмертным подвигом защитников Отечества, приобщения молодежи к идеалам патриотизма и любви к Родине», — заявили в музее.

Посетители смогут познакомиться с важнейшими событиями Великой Отечественной войны, Афганской и чеченской войн, а также увидеть подлинные документы, связанные с ветеранами, и их личные вещи.

Ранее в июле сообщалось, что на территории цитадели Нарын-кала в Дербенте открылась выставка кавказского оружия «Дом кинжалов». Ее посетители могут увидеть холодное оружие, изготовленное дагестанскими мастерами в XIX — начале XX веков.