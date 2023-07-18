Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:31, 18 июля 2023Забота о себе

Россиянам назвали основные принципы оформления небольших квартир

Дизайнер Кузнецова посоветовала использовать в отделке маленьких квартир светлые оттенки

Фото: Roberto Nickson / Unsplash

Чтобы визуально увеличить пространство маленькой квартиры и сделать его максимально функциональным, надо использовать светлые оттенки в отделке и заказывать мебель по индивидуальным меркам. Эти и другие основные принципы оформления небольшого жилья назвала «Ленте.ру» дизайнер, директор по продукту мебельной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

По ее словам, отказ от готовых решений в пользу изготовления мебели на заказ позволит грамотно встроить необходимые предметы интерьера и использовать каждый сантиметр даже небольшого пространства. Кроме того, это решение позволит учесть все индивидуальные потребности хозяев, их стиль и ритм жизни, добавила дизайнер.

Материалы по теме:
Стильно и экономично. Как создать актуальный интерьер, если бюджет ограничен?
Стильно и экономично.Как создать актуальный интерьер, если бюджет ограничен?
29 мая 2023
Японка разбогатела, научив весь мир идеальной уборке. Почему теперь она отказалась от своих принципов?
Японка разбогатела, научив весь мир идеальной уборке.Почему теперь она отказалась от своих принципов?
19 февраля 2023

Также собеседница «Ленты.ру» посоветовала при оформлении маленькой жилплощади избегать темных оттенков.

Как правило, словосочетание «светлые оттенки» вызывает ассоциацию только с бежевым и белым. Однако палитры, используемые современными производителями, настолько широки, что каждый сможет выбрать правильный светлый оттенок любимого цвета и визуально расширить даже самое маленькое пространство

Ксения Кузнецовадизайнер интерьера

Еще одним правильным решением в дизайне небольшого пространства Кузнецова считает отказ от темных плинтусов. Она советует отдавать предпочтение тому же оттенку, который выбран для стен, чтобы визуально не дробить помещение.

Заключительный совет дизайнера — выбирать предметы интерьера, которые могут выполнять сразу несколько функций.

При заказе мебели, декоративных элементов отдайте предпочтение тем из них, которые могут принести дополнительную практическую пользу. Я говорю о встроенных в мебель гаджетах для зарядки, дополнительных элементах подсветки, розетках, системах хранения. Такие модели уберегут от лишнего захламления маленького пространства и позволят хозяевам наслаждаться отдыхом

Ксения Кузнецовадизайнер интерьера

Ранее любительница уборки блогерша Алекса Дэвидсон рассказала о простом рецепте чистящего спрея. По ее словам, чтобы его сделать, надо замочить разрезанные пополам лимоны в банке и залить их столовым уксусом.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались об альтернативах зерновой сделке без Украины

    Количество осадков в Москве превысило четверть месячной нормы

    Человечеству предрекли волну сердечных приступов из-за экстремальной жары

    Популярный комик побывал в Нью-Йорке и рассказал о неоправдавшихся ожиданиях

    Россиянам назвали бесполезные средства для волос

    Врач предупредил об опасности груди большого размера

    Названы самые уязвимые перед тепловым взрывом страны

    Дональд Трамп поделился мыслями о своем скором аресте

    Подросток с полуметровым хвостом стал объектом поклонения в Индии

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с приложениями банков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости