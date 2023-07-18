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19:05, 18 июля 2023Россия

Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей на Кубани

Роспотребнадзор начал расследование после заражения детей кишечной инфекцией на Кубани

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Роспотребнадзор (РПН) начал расследование после обнаружения случаев заражения у детей острой кишечной инфекцией в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе управления РПН по Кубани, пишет РИА Новости.

«При поступлении информации о случаях острой кишечной инфекции среди детей 11-16 лет в Туапсинском районе Краснодарского края управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю незамедлительно начато эпидрасследование», — приводит агентство информацию пресс-службы.

Там пояснили, что в пищеблоке гостиницы, где разместили детей, были отобраны пробы продуктов, воды, а также взяты смывы с различных объектов и отобран биоматериал отравившихся. Кроме того, в РПН добавили, что та часть поселка Шепси, где находились дети, не попала в зону подтопления Туапсинского района.

Ранее в пресс-службе кубанской прокуратуры сообщили, что в Туапсинском районе Краснодарского края 12 детей попали в больницу после купания в Черном море. Вместе с несовершеннолетними был госпитализирован их тренер. Школьники поступили к медикам с тошнотой и повышенной температурой.

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    Никита Абрамов
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