На Кубани 12 детей попали в больницу после купания в Черном море

Кубанская прокуратура сообщила, что 12 детей попали в больницу после купания в Черном море

В Туапсинском районе Краснодарского края 12 детей попали в больницу после купания в Черном море. Об этом сообщил официальный Telegram-канал кубанской прокуратуры.

В ведомстве отметили, что пострадавшим от 11 до 16 лет. Они являлись постояльцами базы отдыха «Парус». Вместе с несовершеннолетними был госпитализирован их тренер.

Школьники поступили к медикам с тошнотой и повышенной температурой. «В настоящее время состояние пострадавших удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сотрудниками Роспотребнадзора взяты пробы на анализы», — разъяснили в краевой прокуратуре.

Известно, что на протяжении отдыха подростки питались в местной столовой.

Ранее сообщалось, что в Омске отравились 19 школьников, приехавших на соревнования по гандболу. Тогда региональные следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).