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09:58, 18 июля 2023Бывший СССР

В Херсонской области заявили о попытке ВСУ форсировать Днепр

В Херсонской области заявили об уничтожении лодок ВСУ при попытке форсировать Днепр

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались форсировать Днепр в районе Антоновки Херсонской области, в результате были уничтожены три лодки. Об этом заявил представитель экстренных служб региона, передает ТАСС.

Отмечается, что войска России нанесли огневое поражение ВСУ. По его словам, российская армия также пресекла попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе острова Васильков, уничтожены две лодки», — сказал он. Кроме того, российские войска поразили два украинских 120-миллиметровых миномета, расчеты и боекомплект к ним.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ планируют форсировать Днепр по обмелевшему руслу в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Как он утверждал, береговая линия пересохшего Каховского водохранилища нуждается в пристальном внимании, чтобы не допустить прорыва.

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    Кристина Есикова
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