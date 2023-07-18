Павел Дуров инвестировал миллионы в Telegram вместо покупки дома

Павел Дуров купил облигации Telegram на 70 миллионов долларов вместо приобретения дома

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что купил облигации своей компании на сумму около 70 миллионов долларов. Об этом он написал в своем канале.

Дуров отметил, в прошлом году приложение запустило программу монетизации, однако на данный момент компания все еще не приносит прибыли. «Чтобы финансировать дальнейший рост Telegram до тех пор, пока мы не достигнем точки безубыточности, на этой неделе мы выпустили облигации на сумму около 270 миллионов долларов в дополнение к нашим существующим облигациям», — написал он.

Миллиардер подчеркнул, что лично купил около четверти новых облигаций, инвестировав таким образом десятки миллионов в рост Telegram. Дуров добавил, что за последние 10 лет он уже потратил сотни миллионов долларов на поддержание работоспособности мессенджера. «Некоторые люди предлагали мне вместо этого купить дом или самолет. Но я предпочитаю оставаться сосредоточенным на своей работе, не "владея" ничем (ну, кроме Telegram и некоторого количества биткоинов и тонкоинов)», — заявил он.

В апреле Forbes назвал Павла Дурова самым обедневшим миллиардером из России. Его состояние в 2023 году оценивалось в 11,5 миллиарда долларов. С третьего места, которое миллиардер занимал в российском рейтинге Forbes в прошлом году, он переместился на десятое. Отмечается, что на оценке стоимости Telegram отразилось падение котировок конкурентов — WhatsApp и компании Snap, владеющей приложением Snapchat.