Россияне выбрали имя для первого переселенного в Уссурийский заповедник леопарда

Переселенному в Уссурийский заповедник леопарду дали имя Ветер

Россияне в ходе голосования выбрали имя для первого самца дальневосточного леопарда Leo 270M, которого переселили в Уссурийский заповедник. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу национального парка «Земля леопарда» KP.RU, животному дали имя Ветер.

Отмечается, что в голосовании приняли участие более пяти тысяч жителей страны. Среди предложенных вариантов были Димка (в честь изучавшего леопардов ученого Дмитрия Пикунова), Рюрик, Добрыня, Прохор, а также несколько других.

Ветер — крупный молодой леопард, в настоящий момент ему около двух лет. Вместе с ним на территорию Уссурийского заповедника в рамках программы реинтродукции переселились еще двое пятнистых хищников — самка Нарва и спасенный в прошлом году самец Leo 260M.

Ранее сообщалось, что в Кавказском заповеднике выпустили в дикую природу самку леопарда.