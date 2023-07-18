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15:52, 18 июля 2023Моя страна

Россияне выбрали имя для первого переселенного в Уссурийский заповедник леопарда

Переселенному в Уссурийский заповедник леопарду дали имя Ветер

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Россияне в ходе голосования выбрали имя для первого самца дальневосточного леопарда Leo 270M, которого переселили в Уссурийский заповедник. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу национального парка «Земля леопарда» KP.RU, животному дали имя Ветер.

Отмечается, что в голосовании приняли участие более пяти тысяч жителей страны. Среди предложенных вариантов были Димка (в честь изучавшего леопардов ученого Дмитрия Пикунова), Рюрик, Добрыня, Прохор, а также несколько других.

Ветер — крупный молодой леопард, в настоящий момент ему около двух лет. Вместе с ним на территорию Уссурийского заповедника в рамках программы реинтродукции переселились еще двое пятнистых хищников — самка Нарва и спасенный в прошлом году самец Leo 260M.

Ранее сообщалось, что в Кавказском заповеднике выпустили в дикую природу самку леопарда.

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    Варвара Кошечкина
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