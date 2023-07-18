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15:11, 18 июля 2023Мир

В ЕС заявили о возможном расширении антироссийских санкций

В ЕС заявили, что послы стран-членов могут расширить антироссийские санкции 19 июля

Фото: Yves Herman / Reuters

Послы стран-членов Евросоюза могут расширить антироссийские санкции на заседании в среду, 19 июля — они внесут в санкционные списки новые субъекты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Санкционный список, вероятно, будет расширен более чем на десять записей. Речь идет о лицах и организациях, ответственных за дезинформационные действия», — заявил источник в органах ЕС.

23 июня вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России. Под ограничения попали 87 российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также зарубежные компании, которые, по мнению Брюсселя, помогают Москве обходить ограничения.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал полную неэффективность западных санкций. По его мнению, они не только не смогли поставить Россию на колени, но и не смогли сыграть положительную роль в мирном урегулировании украинского конфликта, как того изначально хотел ЕС.

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    Семен Александров
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