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17:39, 18 июля 2023Силовые структуры

Бывший следователь МВД России села на восемь лет за взятку в 2,5 миллиона рублей

В Москве суд приговорил к 8,5 года экс-следователя МВД за взятку в 2,5 млн рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Хорошевский районный суд Москвы приговорил к 8,5 года лишения свободы бывшего следователя по особо важным делам МВД России Светлану Фесинец за коррупционное преступление. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимая признана виновной в совершении преступления по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Она также лишена права занимать должности на госслужбе.

18 октября 2021 года следователя арестовали по решению Кунцевского суда столицы. Согласно материалам дела, в 2018 году Фесинец с сообщником получила 2,5 миллиона рублей от мужчины за помощь в розыске похищенного имущества.

Взяткодателем был коллекционер икон, уточняет «МК». Он заявил в полицию о краже у него раритетов на общую сумму 100 миллионов рублей. Расследованием занялась Фесинец, которая предложила коллекционеру раскрыть преступление за деньги. После передачи взятки мужчина написал явку с повинной. А позже выяснилось, что иконы забрала молодая супруга коллекционера и в деле нет состава преступления.

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    Любовь Ширижик
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