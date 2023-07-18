В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 18 июля отменили и задержали 35 рейсов

В трех московских аэропортах во вторник, 18 июля, произошла отмена и задержка 35 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, стало известно, что во Внуково перенесли вылеты 4 воздушных судов, 10 авиарейсов отменили. В Домодедово задержали 11 рейсов, 1 — отменили. В Шереметьево, в свою очередь, перенесли 9 рейсов.

Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в июле летевший в Турцию самолет российской чартерной авиакомпании Azur Air экстренно сменил курс и сел в другом месте. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, следовавшим из Москвы в Анталью. При выполнении полета экипаж самолета доложил о срабатывании сигнализации о неубранном шасси.