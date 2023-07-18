Гарик Сукачев рассказал об отношениях с женой после 36 лет брака

Гарик Сукачев рассказал, как ему удалось сохранить отношения с женой после 36 лет брака

Российский музыкант и режиссер Гарик Сукачев рассказал, как ему удалось сохранить отношения с супругой Ольгой после 36 лет брака. Его слова приводит РИА Новости.

63-летний артист признался, что им помогли пройденные вместе жизненные трудности. «Саша Скляр правильно когда-то сказал в интервью, что наши жены — жены декабристов. Это девочки, которые встретили своих мальчиков довольно рано. В моем случае — детьми, в случае с Сережей Галаниным — тоже детьми, с Володей Шахриным — подростками. И эти девочки проходили с нами все. Я думаю, это и есть ответ на ваш вопрос», — сказал Сукачев.

Он подчеркнул, что у него также сложились отличные отношения с детьми. Рокер заявил, что у него «очень приличная семья».

Ранее 77-летняя американская актриса Голди Хоун объяснила, почему отказалась обручаться со звездой боевиков Куртом Расселом после 40 лет отношений. Артистка призналась, что опасается раздела имущества при разводе. 72-летний Рассел и Хоун состоят в отношениях с 1983 года.