Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:17, 18 июля 2023Культура

Гарик Сукачев рассказал об отношениях с женой после 36 лет брака

Гарик Сукачев рассказал, как ему удалось сохранить отношения с женой после 36 лет брака

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российский музыкант и режиссер Гарик Сукачев рассказал, как ему удалось сохранить отношения с супругой Ольгой после 36 лет брака. Его слова приводит РИА Новости.

63-летний артист признался, что им помогли пройденные вместе жизненные трудности. «Саша Скляр правильно когда-то сказал в интервью, что наши жены — жены декабристов. Это девочки, которые встретили своих мальчиков довольно рано. В моем случае — детьми, в случае с Сережей Галаниным — тоже детьми, с Володей Шахриным — подростками. И эти девочки проходили с нами все. Я думаю, это и есть ответ на ваш вопрос», — сказал Сукачев.

Он подчеркнул, что у него также сложились отличные отношения с детьми. Рокер заявил, что у него «очень приличная семья».

Ранее 77-летняя американская актриса Голди Хоун объяснила, почему отказалась обручаться со звездой боевиков Куртом Расселом после 40 лет отношений. Артистка призналась, что опасается раздела имущества при разводе. 72-летний Рассел и Хоун состоят в отношениях с 1983 года.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Равин
    Обсудить
    Последние новости

    Имя Исинбаевой уберут из названия стадиона в Дагестане

    Тренер раскрыл опасность тренировок натощак

    Гарик Сукачев рассказал об отношениях с женой после 36 лет брака

    Бешеный бобр покусал купавшуюся в озере девочку

    ФСБ нашла у москвича арсенал и изъяла его

    В Москве начнет работать открытый каток из синтетического льда

    Врач назвала главные отличия симптомов кишечной инфекции от пищевого отравления

    Ведущая популярного реалити-шоу назвала одну особенность современных звезд

    Толпа индийцев избила туриста палками из-за задетой машины и попала на видео

    Американист сравнил шансы Байдена и Трампа на победу на выборах президента США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости