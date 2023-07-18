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21:17, 18 июля 2023Бывший СССР

Пентагон сравнил уровень боевой авиации России и Украины

Пентагон: Украине потребуются годы для достижения паритета с ВКС России по истребителям

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Доведение военных возможностей Украины в воздухе до уровня России потребовало бы годы финансовых вложений и обучения пилотов. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, передает РИА Новости.

Он напомнил, что десять истребителей F-16 стоят два миллиарда долларов, а у авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России — сотни истребителей четвертого и пятого поколения. «Если мы попытаемся довести до паритета с Россией, один к одному, два к одному, мы говорим о большом количестве самолетов, годах обучения пилотов, годах для обслуживания, для достижения необходимого уровня финансовой поддержки», — сказал военачальник.

Милли объяснил, что, исходя из вышеуказанного, Вашингтон сосредоточивает свои усилия на обеспечении Украины возможностями противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон разрешит европейским союзникам начать обучение пилотов ВСУ по управлению самолетами F-16. По его словам, украинцы начнут тренировки, как только Европа будет к этому готова.

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    Марина Совина
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