Врач назвала правила ухода за волосами в жару

Врач Александра Чистякова призвала пить больше воды для здоровья волос в жару

Врач, управляющий директор группы компаний NATURA SIBERICA Александра Чистякова призвала пить больше воды, чтобы даже в жару волосы оставались здоровыми и красивыми. Правила ухода за волосами в летний зной она назвала «Ленте.ру».

Волос — это мертвая структура, в нем нет обмена веществ, говорит Чистякова. Поэтому уход за волосами должен строиться в двух направлениях: полноценное питание для насыщения луковицы и реставрация структуры волоса с помощью правильно подобранного ухода.

Солнечные лучи, ветер и другое агрессивное воздействие окружающей среды травмируют волосы, делают их безжизненными Александра Чистякова врач

Особого внимания требуют окрашенные волосы, так как по уровню травматичности окрашивание стоит на втором месте после химической завивки, предупредила врач. Краска отчасти сохраняет волос, но его необходимо запечатать, чтобы удержать влагу внутри. Для этого в профессиональной косметике используют кератин, масла, вытяжки из трав и водорослей, силикон.

По словам собеседницы «Ленты.ру», можно поддержать здоровье волос с помощью выполнения нехитрых правил.

При выходе на улицу в зной собирайте волосы в хвост и прячьте под головным убором. Используйте спреи для волос с SPF-защитой. Как правило, такие спреи содержат и увлажняющие компоненты. Это защитит волосы от выгорания и пересушивания Александра Чистякова врач

Также врач напомнила о необходимости пить больше воды, особенно в жаркую погоду: она поддержит баланс жидкости в организме в общем и в волосах — в частности.

Летом, особенно перед отпуском, стоит воздержаться от такой агрессивной процедуры, как высветление волос, настаивает Чистякова. Активное воздействие солнца, соленой морской воды или хлорированной воды бассейнов приведет к истончению и ломкости волос.

«В жаркую погоду чаще используйте восстанавливающие маски. Подбирать их следует по типу волос. Их применение дважды в неделю поддержит здоровье и красоту волос», — заключила врач.

Ранее Чистякова оценила пользу домашних масок для волос. Она назвала их неэффективными.