Подросток с полуметровым хвостом стал объектом поклонения в Индии

Подростка в Индии стали считать божеством из-за полуметрового хвоста из черных волос

У подростка из Индии вырос полуметровый хвост из черных волос, из-за которого его начали считать воплощением божества. Об этом сообщает Daily Mirror.

14-летний Суреш из деревни Барвани в штате Мадхья-Прадеш стал объектом поклонения из-за своей необычной физиологической особенности. Мальчик родился с клоком черных волос в области копчика. Когда ему было пять лет, отец пытался их отрезать, но оставил сына в покое, когда тот заболел. С годами волосы отросли и превратились в своеобразный хвост. Чтобы он выглядел аккуратнее, подросток стал заплетать его в косу.

Теперь жители Барвани сравнивают Суреша с Хануманом — индуистским божеством с обезьяньим хвостом. Некоторые из них поклоняются ему, другие смеются над легковерными односельчанами. Сам мальчик мечтает избавиться от хвоста. По его словам, волосы на копчике мешают ему в повседневной жизни. Из-за хвоста он испытывает трудности со сном и не может носить ту одежду, которую хочет. К тому же волосы вызывают боль при сидении и подъеме и мешают сосредоточиться на учебе.

Мнения врачей разделились. По одной версии, хвост Суреша является результатом редкой генетической мутации. Согласно другому предположению, причиной его появления мог стать недостаток питательных веществ в рационе матери Суреша во время ее беременности.

В «Рамаяне» враги в качестве пытки пытались поджечь Хануману хвост, обмотав его тряпками и облив маслом для светильников. Однако Хануман начал его удлинять, приведя их в замешательство. Затем он все-таки позволил им поджечь свой хвост и устроил большой пожар на острове, поджигая все дома. Хвост после этого уменьшился, и Хануман смог сбежать.

Ранее сообщалось, что врачи в мексиканском штате Нуэво-Леон удалили шестисантиметровый хвост у новорожденной девочки. Хвост рос из копчика девочки и был покрыт волосами.