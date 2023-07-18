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16:10, 18 июля 2023Путешествия

Раскрыта ситуация с распространением неизвестной болезни на курортах Египта

Посольство РФ: на курортах Египта не зафиксированы случаи заражения неизвестной болезнью

Фото: Leonardo Ramos / Unsplash

Случаи заражения неустановленным заболеванием в Каире и на популярных у туристов египетских курортах Красного моря не зафиксированы. Ситуацию с распространением неизвестной болезни ТАСС раскрыли в посольстве РФ в Египте.

«Как заявляют профильные ведомства Египта, эпидемиологическая обстановка в стране стабильна и находится под контролем», — подчеркнули в дипмиссии.

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Более того, в посольстве отметили, что продолжат «внимательно отслеживать ситуацию и оперативно проинформируют соотечественников при возникновении любых угроз для здоровья».

Ранее информация о том, что у группы прилетевших из Египта россиян обнаружили неизвестную болезнь, оказалась недостоверной. Telegram-канал Mash 17 июля разместил публикацию, в которой утверждалось, что в Красноярске у 18 прибывших из курортной страны туристов выявили неизвестную болезнь, для которой характерны такие симптомы, как головная боль, ломота в теле, высокая температура, тошнота и рвота.

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    Фариза Бацазова
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