Россиянина задержали с килограммом кокаина в рюкзаке

В Калининградской области полиция задержала хозяина наркомагазина с 1 кг кокаина в рюкзаке

В Калининградской области полицейские задержали 43-летнего хозяина наркомаркета, торгующего в даркнете, с килограммом кокаина в рюкзаке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Из квартиры задержанного силовики изъяли еще шесть килограммов гашиша. В сбыте наркотиков мужчине помогали 21-летний житель Калининграда и 29-летний уроженец Забайкальского края, которые занимались тайниками. Их также задержали.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по статьям 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») и 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») УК РФ. На время следствия их отправили под стражу.

Ранее в Томске полицейские задержали главу и участников этнической группировки, которая занималась сбытом наркотиков в Сибирском федеральном округе.