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08:40, 18 июля 2023Мир

Сеул и Вашингтон озаботились ядерной угрозой Северной Кореи

Reuters: Южная Корея и США создали консультативную группу по ядерной угрозе КНДР

Фото: North Korea's Central News Agency / Reuters

Южная Корея и США создали совместную консультативную группу по ядерной угрозе КНДР, таким образом озаботившись улучшением координации усилий в случае войны с Северной Кореей. Об этом сообщает агентство Reuters.

Первое заседание группы назначено на вечер вторника, 18 июля.

«Во многом цель [группы] состоит в том, чтобы убедиться, что у наших южнокорейских союзников больше транспарентности, больше доступа к информации и наличие прямых каналов связи [с США], чтобы они могли обеспечить сдерживание ядерное Северной Кореи», — заявил анонимно представитель американской администрации, отвечающий за контакты с южнокорейскими союзниками.

Китай и Северная Корея в свою очередь раскритиковали создание группы и сочли данное решение дальнейшим усилением напряженности на Корейском полуострове.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что 12 июля КНДР провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Уточнялось, что речь идет о запуске ракеты «Хвасон-18» с двигателем на твердом топливе. Как утверждал Пхеньян, она пролетела 1001 километр.

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    Виктория Кондратьева
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