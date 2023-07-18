Популярный комик побывал в Нью-Йорке и рассказал о неоправдавшихся ожиданиях

Комик Комиссаренко рассказал, что Нью-Йорк произвел на него впечатление спокойного города

Популярный в России белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, побывавший в Нью-Йорке, заявил, что его ожидания от города не оправдались. О том, какое впечатление произвел на него американский мегаполис, он рассказал в ролике, опубликованном на YouTube.

Комиссаренко отметил, что посетил Нью-Йорк во время тура по США и Канаде. По словам комика, город ему настолько понравился, что он даже захотел переехать туда.

«Вообще не оправдались все предостережения, которые мне давали перед поездкой, типа: "О, Нью-Йорк, там эти давящие небоскребы, вообще не видно неба, это гигантский муравейник, все куда-то бегут, сигналят и едут". Я такой [говорю]: "Ребят, я десять месяцев прожил в Стамбуле. Нью-Йорк ваш очень милый и спокойный городок"», — добавил он.

При этом комик назвал город очень дорогим. «Цены на такси просто невероятные», — пожаловался он.

Ранее Комиссаренко рассказал о трудностях адаптации в Турции. В частности, комик признался, что ему было очень сложно ориентироваться в миграционной службе страны, когда он получал вид на жительство.