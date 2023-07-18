Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Евгения Родина
0:2
Завершен
Анна Сискова
Будапешт
Тоттенхэм Хотспур
0:0
1-й тайм
live
Вест Хэм Юнайтед
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Марко Чеккинато
Сегодня
15:00 (Мск)
Павел Котов
Бостад
Россия (ж)
Сегодня
17:00 (Мск)
Иран (ж)
Товарищеские матчи (сборные) - 2023|Товарищеские матчи
13:06, 18 июля 2023Спорт

Первая женщина-главный тренер в английском футболе проработала две недели

Первая женщина-главный тренер в английском футболе Ханна Дингли проработала две недели

Фото: Ryan Hiscott / Getty Images

Ханна Дингли, ставшая первой женщиной-главным тренером в английском мужском профессиональном футболе, покинула свой пост. Об этом сообщает The Guardian.

Специалист проработала две недели на посту исполняющего обязанности наставника клуба четвертого по силе дивизиона страны «Форест Грин Роверс». Ее сменил Дэвид Хорсман, возглавлявший вторую команду «Саутгемптона». Дингли вернется к работе в академии клуба.

«Я благодарен Ханне за работу с футболистами, пока мы проходили полный процесс найма, и, хотя на этот раз она не получила высшую должность, это, несомненно, был ценный опыт и большой шаг на ее карьерном пути», — заявил владелец «Форест Грин Роверс» Дейл Винс.

29 ноября прошлого года Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о назначении француженки Стефани Фраппар главным арбитром матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Коста-Рики и Германии. Она стала первой женщиной, работавшей в таком качестве на мундиале.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило об ударе возмездия по местам подготовки терактов на Украине

    Олимпийский чемпион установил рекорд России на VK Fest

    Пилот частных джетов рассказал о последствиях 30-минутной встречи с Пригожиным

    Уехавшая из России Земфира раскрыла подробности жизни в эмиграции

    Съемки нового сезона «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом запланировали на сентябрь

    Садоводам посоветовали безопасный для птиц способ отпугнуть голубей

    Мужчина объяснил кражу из храма одобрительным жестом Будды

    Российский полицейский случайно ранил коллегу из автомата Калашникова

    Министр обороны Китая встретился с Киссинджером

    Первая женщина-главный тренер в английском футболе проработала две недели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости