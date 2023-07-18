Первая женщина-главный тренер в английском футболе проработала две недели

Первая женщина-главный тренер в английском футболе Ханна Дингли проработала две недели

Ханна Дингли, ставшая первой женщиной-главным тренером в английском мужском профессиональном футболе, покинула свой пост. Об этом сообщает The Guardian.

Специалист проработала две недели на посту исполняющего обязанности наставника клуба четвертого по силе дивизиона страны «Форест Грин Роверс». Ее сменил Дэвид Хорсман, возглавлявший вторую команду «Саутгемптона». Дингли вернется к работе в академии клуба.

«Я благодарен Ханне за работу с футболистами, пока мы проходили полный процесс найма, и, хотя на этот раз она не получила высшую должность, это, несомненно, был ценный опыт и большой шаг на ее карьерном пути», — заявил владелец «Форест Грин Роверс» Дейл Винс.

29 ноября прошлого года Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о назначении француженки Стефани Фраппар главным арбитром матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Коста-Рики и Германии. Она стала первой женщиной, работавшей в таком качестве на мундиале.