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12:42, 18 июля 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ

МО РФ показало видео уничтожения «Ланцетом» замаскированного опорного пункта ВСУ

Российские военные уничтожили замаскированный опорный пункт подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) барражирующим боеприпасом «Ланцет» на херсонском направлении. Соответствующее видео показало Министерство обороны России (МО РФ).

На кадрах можно увидеть, как беспилотный летальный аппарат (БПЛА) обнаруживает опорный пункт украинской армии. Затем по нему наносится удар, в результате происходит сильный взрыв, а в воздух поднимается темное облако дыма. В Минобороны уточнили, что опорный пункт ВСУ был полностью уничтожен.

В июне агентство Reuters писало, что российские беспилотники «Ланцет» представляют угрозу для войск и техники ВСУ. Дроны уничтожают технику, стоимость которой значительно превышает цену дронов-камикадзе. Источники агентства добавили, что защититься от подобной угрозы нелегко.

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    Кристина Есикова
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