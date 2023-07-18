Стала известна судьба попавших под удар молнии российских туристов

Двух из трех попавших под удар молнии россиян в Красноярском крае госпитализировали

Двух из трех российских туристов, попавших под удар молнии в природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края, госпитализировали. О судьбе пострадавших россиян стало известно в региональном управлении МЧС, пишет ТАСС.

«Пострадавшие госпитализированы в местную больницу», — говорится в сообщении. Представители ведомства подчеркнули, что один из трех путешественников не получил травм, у двух других диагностированы ожоги и онемение ног.

Отмечается, что туристы пренебрегли штормовым предупреждением и отправились в поход в условиях грозы и шквалистого ветра. Более того, они не зарегистрировали свой маршрут. Молния ударила в них на высоте 400 метров.

Ранее в июле молния ударила в крыло самолета в Германии. Произошедшее снял на видео один из пассажиров рейса.